Flamengo rescinde com atacante da base por motivo disciplinar

O Flamengo rescindiu o contrato com o atacante Felipe Teresa, de 19 anos, autor do gol do título Mundial Sub-20 do ano passado, sobre o Olympiacos (GRE). O motivo para a rescisão foi disciplinar. A informação inicial foi do canal “Flazoeiro”.

A comissão técnica e a diretoria não estavam satisfeitas com o comportamento do jovem no dia a dia de treinos e jogos. O vínculo do contrato do atleta iria até 1º de julho de 2026. Aliás, a decisão de rescindir o vínculo de Felipe Teresa teve participação do técnico Bruno Pivetti e do gerente de transição Alfredo Almeida. O Flamengo, entretanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Felipe Teresa não conseguiu ter muitas oportunidades entre os profissionais. Foram apenas cinco jogos com um gol marcado. Nesta temporada, ele também perdeu espaço no sub-20 e vinha sendo reserva. No entanto, ele entrou em campo no bicampeonato mundial deste ano, contra o Barcelona, onde atuou por 12 minutos.

Natural de Guaraqueçaba, no Paraná, Felipe Teresa, aliás, começou a se destacar pelo Independente de Limeira. Lá, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista Sub-15, em 2021. No ano seguinte, foi contratado pelo Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.