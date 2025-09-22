Corinthians na ponta! Veja o ranking das torcidas que mais reclamam da arbitragem

Torcidas de Corinthians, Inter e São Paulo são as que mais reclamam da arbitragem - (crédito: Fotos: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians, Ricardo Duarte / Internacional e Divulgação / São Paulo)

Embora toda torcida desconfie da arbitragem, um levantamento inédito do site “Bolavip Brasil” revelou que a insatisfação varia muito entre os clubes. A torcida do Corinthians lidera o ranking de reclamações. Afinal, é a que mais menciona e critica as decisões dos árbitros nas redes sociais. Pela comparação, a Fiel cita a arbitragem quase seis vezes mais em seus comentários do que a do Flamengo.

O estudo, afinal, identificou 1.667 referências à arbitragem brasileira em comentários de torcedores dos 20 times da Série A do Brasileirão na rede social Reddit até 15 de agosto. Foi contabilizada como menção à arbitragem toda incidência de ao menos um dos 50 principais árbitros do futebol brasileiro e mais as palavras “árbitro”, “arbitragem”, “VAR” e “bandeirinha”.

Os torcedores do Corinthians foram os que mais mencionaram a arbitragem, com 375 menções, cerca de 22% de todas as menções. Em segundo lugar, apareceram os torcedores do Internacional, com 310 menções à arbitragem. A torcida do São Paulo, portanto, completa o pódio, com 277 incidências.

A ferramenta de análise de sentimentos VADER identificou que 77,6% de todos os comentários corintianos sobre a arbitragem tiveram teor negativo. Neste quesito, a torcida do Fluminense lidera com 87% de comentários negativos. No entanto, os tricolores mencionaram apenas 39 vezes a arbitragem.

As torcidas que mais mencionam a arbitragem:

1 – Corinthians: 375 comentários

2 – Internacional: 310 comentários

3 – São Paulo: 277 comentários

4 – Vasco: 167 comentários

5 – Grêmio: 141 comentários

6 – Palmeiras: 140 comentários

7 – Flamengo: 64 comentários

8 – Cruzeiro: 59 comentários

9 – Atlético-MG: 40 comentários

10 – Fluminense e Botafogo: 39 comentários

