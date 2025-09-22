Torcidas do Botafogo e Flamengo se destacam e Sociedade Anônima Brahma bate R$ 3 milhões

A campanha Sociedade Anônima Brahma (SAB), que permite aos fãs do futebol nacional contribuírem financeiramente com os clubes que torcem, bateu R$3 milhões de investimento em três meses. As torcidas do Botafogo e Flamengo são os destaques na iniciativa.

São mais de 246 mil torcedores participando da campanha. Vale ressaltar, portanto, que toda a arrecadação que acontece pela plataforma, vai ter o repasse integral aos times participantes. Entre eles, estão clubes da Séria A e B do Campeonato Brasileiro.

Assim, de acordo com dados divulgados pela organização, o clube que lidera o ranking nos valores arrecadados é o Flamengo, com um total de R$ 948.458,84. Corinthians, Cruzeiro, Vasco e São Paulo, respectivamente, aparecem na sequência. Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Grêmio e Internacional fecham o top-10.

Por outro lado, a torcida do Botafogo é quem mais engaja com a iniciativa. Os torcedores alvinegros, portanto, investiram em média R$ 10,57. O total do investimento do Glorioso na campanha é de R$141.122,05, sendo o sétimo clube na tabela geral.

É importante destacar a participação de torcedores de clubes que disputam a Série B na campanha. Dessa forma, Remo, Coritiba, Goiás, Avaí, Vila Nova, Ponte Preta, Guarani, Atlético Goianiense e Amazonas aparecem entre os 23 times com mais interações na iniciativa.

Campanha da Sociedade Anônima Brahma

Lançada há alguns meses no Brasil, a campanha da Sociedade Anônima Brahma (SAB) permite que parte do valor das compras vire investimento para o time do coração, sem custo extra para o torcedor.

Dessa forma, ao pedir Brahma pelo Zé Delivery, você escolhe seu time do coração, e 10% do valor da compra será direcionado para investimentos nele, sem ter que pagar nada a mais por isso. E mais: se o pedido for de Brahma Zero, o valor repassado é dobrado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.