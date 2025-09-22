Vasco: Lucas Oliveira supera “fogueira” e se recoloca como opção de Diniz

O zagueiro Lucas Oliveira foi a grande surpresa do empate no Clássico dos Milhões. O jogador do Vasco substituiu Robert Renan, aos 37 minutos de jogo. A sua entrada gerou apreensão aos vascaínos. Afinal de contas, ele chegou a ficar fora dos planos da comissão técnica e teria a missão de marcar um ataque poderoso como o do Flamengo.

O que se viu foi uma atuação sólida de Lucas Oliveira. O zagueiro marcou Bruno Henrique com autoridade, vencendo vários duelos do atacante do Flamengo. Além disso, se destacou em cortar cruzamentos e bloquear chutes, sendo um dos melhores jogadores do Vasco na partida. Lucas Oliveira ressaltou a qualidade do elenco vascaíno.

LEIA MAIS: Coutinho vive boa fase no Vasco e Diniz faz lobby por convocação

“Infelizmente tive que entrar por causa da lesão do Robert Renan. Não tem como a gente escolher o momento para entrar. Valorizar a partida que ele estava fazendo. Isso mostra o valor do elenco, mostrar que todo mundo está preparado. No momento que precisar, vamos estar prontos para dar conta do recado”.

Lucas Oliveira estava há mais de sete meses jogar mais de 45 minutos. A última vez foi contra o Sampaio Corrêa, no dia 10 de fevereiro, ainda no Campeonato Carioca. Desde então, o zagueiro entrou em apenas cinco partidas, somando juntas menos de um tempo de jogo.

Elogios de Fernando Diniz

Na entrevista coletiva após o empate do Vasco com o Flamengo, em 1 a 1, Fernando Diniz destacou a partida feita por Lucas Oliveira. O treinador lembrou que o zagueiro jogou pendurado com cartão amarelo e mesmo assim se manteve firme nos duelos.

“Eu vou falar de um jogador que vocês vão perguntar, vocês deviam perguntar, mas hoje a partida que tem que ser mais enaltecida para mim é a do Oliveira. Um jogador que estava um bom tempo sem jogar, extremamente questionado, desde que eu estou aqui, jogou, marcou o Bruno Henrique, não perdeu um lance, marcou o Pedro, não perdeu um lance, jogou amarelado o segundo tempo inteiro e contribuiu muito”.

Fernando Diniz revelou que conhecia o futebol de Lucas Oliveira e que tentou levar o zagueiro para o Fluminense.

“É um jogador que está treinado, é um jogador capaz. Um jogador aqui que hoje mostrou e deu um bom sinal para todo mundo. Eu não estava aqui antes do Oliveira, quando eu falei do Oliveira que eu conhecia, eu conhecia o Oliveira do Cruzeiro, até tentei levar ele pro Fluminense. Agora precisa ter regularidade. Mas um jogador que faz uma partida como ele fez hoje, sob as condições que ele jogou, não pode ser ruim”, afirmou Diniz, que completou.

“Como a gente sempre vai massacrando, massacrando, massacrando, massacrando… então o cara para ser bom não pode falhar, tem que toda hora ir bem. É um jogador que tem potencial. Quando ele foi contratado, questionado, pode ter errado em algum momento, mas não é um jogador ruim. Eu não botei ele no jogo hoje, porque foi uma orelhada, na sorte. Isso não quer dizer que ele não pode falhar”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.