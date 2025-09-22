Levante x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira (23), o Real Madrid visita o Levante às 16h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em partida válida pela 6ª rodada de LaLiga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Levante

O Levante está de volta à elite do futebol espanhol depois de três temporadas longe de LaLiga. No entanto, o time não faz um bom início de campeonato. Após perder as três primeiras rodadas, o Levante empatou com o Bétis e vem de uma vitória por 4 a 0 sobre o Girona. Assim, a equipe está na 16ª posição, com quatro pontos.

Além da boa fase, com dois jogos sem perder, outra boa notícia é que o técnico Julián Calero não tem desfalques confirmados para o jogo desta terça-feira e poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid é o líder isolado da competição, com 15 pontos em cinco jogos e 100% de aproveitamento. Além disso, a vantagem para o vice-líder Barcelona é de dois pontos, que podem virar cinco em caso de vitória fora de casa.

Por fim, o técnico Xabi Alonso segue sem poder contar com Alexander-Arnold, Mendy e Rudiger, todos lesionados.

LEVANTE X REAL MADRID

6ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: terça-feira, 23/09/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Ciudad de Valencia, em Valência.

LEVANTE: Ryan; Victor García, Elgezabal, Matias Moreno e Diego Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Alvarez e Jon Ander Olasagasti; Eyong e Iván Romero. Técnico: Julián Calero.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera.

VAR: Juan Pulido Santana.

