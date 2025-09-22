Bola de Ouro: Lamine Yamal supera Estêvão e vence o prêmio de melhor jogador jovem

Nesta segunda-feira, em Paris, a revista France Football realizou mais uma vez a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, que condecora os melhores atletas, treinadores e equipe da última temporada, 2024/2025. Lamine Yamal, do Barcelona, foi quem levou para casa o primeiro prêmio da noite, o Kopa Trophy, entregue ao melhor jogador jovem até 21 anos.

Curiosamente, Lamine Yamal venceu o Troféu Kopa pela segunda vez consecutiva. Apesar de já ter o conquistado na última temporada, o regulamento da premiação permitiu que espanhol repetisse a dose nesta temporada.

Yamal também é um dos nomes cotados para vencer o prêmio principal da noite, a Bola de Ouro para o melhor jogador da temporada. O espanhol desponta como favorito ao lado de nomes como Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e do brasileiro Raphinha, do Barcelona.

“Quero agradecer, dizer que tenho muito orgulho de estar aqui. Agradeço ao Barcelona e à seleção da Espanha — sem eles, eu não estaria aqui hoje. Também quero agradecer especialmente ao Raphinha, que me ajudou muito no ataque para que eu pudesse estar aqui”, disse Yamal em seu discurso.

Estevão estava na briga

Estêvão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, era o único representante do futebol brasileiro nesta categoria, mas acabou sendo derrotado por Yamal. Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, e Kenan Yildiz, da Juventus, também estavam na disputa pelo prêmio.

Vicky López vence o Kopa Feminino

No futebol feminino, o prêmio de melhor jogadora jovem do mundo ficou com Vicky López, também do Barcelona, de 19 anos de idade. A meia-atacante foi uma das principais destaques do clube catalão na temporada, ao lado de nomes famosos como Putellas e Bonmatí.

Pelo Barcelona, Vicky conquistou os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa da Rainha na última temporada, além do vice-campeonato europeu. Pela seleção espanhola, também ficou com o vice da EuroF eminina.

