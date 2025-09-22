Candangão Feminino: fim da sexta rodada define os semifinalistas do torneio

A penúltima rodada da primeira fase do Candangão Feminino trouxe a definição dos clubes que partirão à semifinal a competição regional. O Minas Brasília, invicto na disputa, e o Cresspom já haviam garantido o passaporte. As outras vagas ficaramu para Real Brasília e Ceilândia. Após os triunfos de ambas as equipes, o mata-mata da competição foi completada.

O final de semana começou com a vitória das Leoas do Planalto sobre o Cresspom, por 3 x 2. Em uma disputa acirrada, o triunfo realense devolveu o Real Brasília para a vice-liderança do Candangão. Os gols da vitória foram marcados por Maiara, a meia Manu e Isabela. Do outro lado, Letícia e Silvania diminuíram a vantagem.

Já garantido na semifinal, o Minas Brasília garantiu a invencibilidade após vencer, por 5 x 0, o Luziânia. Entretanto, a partida foi encerrada ainda nos 35 minutos do primeiro tempo. Após começar a partida com apenas nove jogadoras, o Igrejinha perdeu outras três por lesão com bola rolando, forçando o árbitro Jorge Luiz Sardenberg a decretar o fim de jogo antecipadamente pelo número insuficiente de atletas (o time precisa estar com, no mínimo, sete).

O Ceilândia foi o último a carimbar o passaporte para o mata-mata. O Gato Preto conquistou a vitória por 3 x 1, em cima do Cruzeiro. Os gols do triunfo foram de Barbara, Allane e Elza. Do lado do Carcará, Nat marcou o gol de honra da equipe. Como Real Brasília e Minas Brasília têm vagas em séries do Campeonato Brasileiro garantidas, as alvinegras e o Cresspom duelam pelo direito de representar o Distrito Federal na Série A3 em 2026.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz