Luis Enrique é o treinador Bola de Ouro da France Football

Luis Enroique era o favorito e confirmou: Bola de Ouro como melhor treinador - (crédito: Foto: Lars Baron/Getty Images))

O espanhol Luis Enrique, que comanda o atual campeão da Champions, o PSG, é o treinador Bola de Ouro de 2025. Favorito ao prêmio, ele derrotou os outros finalistas: Antonio Conte (Napoli), Arne Slot (Liverpool), Enzo Maresca (Chelsea) e Hansi Flick (Barcelona).

O treinador não esteve presente, pois, no mesmo horário, estava comandando o PSG contra o Olympique, pelo Campeonato Francês. O clássico deveria ser no domingo, mas foi adiado para esta segunda-feira por causas das chuvas. Assim, Luis Enrique mandou um recado por vídeo, celebrando o prêmio.

“Agradeço ao PSG, às pessoas, à equipe e à cidade — tivemos um ano incrível. É bom ter um reconhecimento individual, mas é ainda melhor ter o reconhecimento da torcida e de todos que amam o futebol.”

No feminino, Wiegman é Bola de Ouro e derrota Arthur Elias

Na disputa como melhor técnico do futebol feminino, o prêmio ficou com Sarina Wiegman, holandesa de 55 anos que comanda a Inglaterra desde 2021. Ela derrotou o brasileiro Arthur Elias, da Seleção Brasileira, um dos cinco finalistas.

“Esse é um reconhecimento especial para mim. É um prêmio que leva o nome de Cruyff, meu compatriota, que me inspirou muito dentro e fora de campo. Espero continuar engrandecendo o futebol, lutando contra a misoginia e o racismo. O futebol devia unir, nunca dividir”, disse Sarina.

