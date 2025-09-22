Donnarumma é eleito o melhor goleiro do mundo pela Bola de Ouro

Gigi Donnarumma é o vencedor do prêmio Yashin – melhor goleiro – pela Bola de Ouro 2025. Na cerimônia desta segunda-feira (22/9), realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, o italiano recebeu a premiação das mãos do compatriota Gianluigi Buffon, histórico arqueiro da seleção da Itália. O Prêmio é concedido pela France Football para o melhor goleiro do ano. No feminino, a vencedora foi Hanna Hampton, do Chelsea.
Eram dez candidatos à premiação no masculino, com cinco concorrentes no feminino. Entre os homens, Donnarumma, hoje no Manchester City, bateu o brasileiro Alisson (Liverpool), Bounou (Al-Hilal), Chevalier (Lille/PSG), Courtois (Real Madrid), Dibu Martínez (Aston Villa), Oblak (Atlético de Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest) e Yans Sommer (Internazionale).
Donnarumma foi campeão da Liga dos Campeões pelo PSG, mas deixou o clube ao fim da temporada. Esta é a segunda conquista de Gigi, que já levara a Bola de Ouro de melhor goleiro em 2021. Atualmente, tem bom início pelo Manchester City. Afinal, só levou um gol em cinco aparições pelo time treinado por Pep Guardiola.
Já entre as mulheres, Hannah Hampton, do Chelsea, venceu Cata Coll (Barcelona), Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton) e Daphne van Domsellar (Arsenal). A arqueira de 24 anos defende o Chelsea desde 2023/24. Na atual temporada, conquistou a Eurocopa feminina com a seleção da Inglaterra. Além disso, por seu clube, venceu a SuperLiga inglesa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Superliga.
Clique nos nomes dos quesitos para conferir os outros vencedores da noite: Troféu Kopa (masculino e feminino); Troféu Johann Cruyff (masculino e feminino).
