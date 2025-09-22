InícioEsportes
Campanha de Cruzeiro com Jardim daria liderança em 13 edições do Brasileiro

Campanha de Cruzeiro com Jardim daria liderança em 13 edições do Brasileiro
A vitória do Cruzeiro por 2 a1 em cima do Bragantino no domingo (21), deixou o clube ainda mais próximo do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. Apesar de estar na segunda colocação nesta edição, a campanha da Raposa com o técnico Leonardo Jardim daria a liderança da competição em outras 13 edições.

Com 50 pontos, o Cruzeiro é o segundo colocado, atrás do Flamengo, com 51. No entanto, vale ressaltar que o Palmeiras, terceiro colocado com 49 pontos, tem dois jogos a menos que os adversários na briga pela liderança.

Por outro lado, a campanha da Raposa nesta edição, seria o suficiente para dar a liderança a equipe nos campeonatos de 2024, 2022, 2020, 2018, 2016, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004 e 2003. São 24 partidas, 15 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

Aliás, o desempenho desta temporada até o momento, é superior ao ano da Tríplice Coroa, com Alex, Vanderlei Luxemburgo e companhia em 203. Na ocasião, após as 24 rodadas, o Cruzeiro tinha 48 pontos, com 14 vitórias, seis empates e quatro derrotas. A Raposa levantou o título com 100 pontos, mas, vale ressaltar que o Brasileirão daquele ano teve 24 clubes e 46 jornadas.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Vasco, em São Januário. A partida, portanto, será no sábado (27), às 18h30 (de Brasília). Após o Cruzmaltino, a Raposa terá um confronto direto na briga pela liderança. Assim, vai enfrentar o Flamengo, no dia 2 de outubro, no Maracanã.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 22/09/2025 17:04
