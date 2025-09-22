Olympique de Marselha vence PSG e quebra tabu de 14 anos no Francês

O torcedor do Olympique terá uma noite de festa nesta segunda-feira (22), em Marselha. O time venceu o PSG por 1 a 0 e voltou a bater o rival no Vélodrome pelo Campeonato Francês, algo que não acontecia desde 2011, antes do investimento do Qatar no clube de Paris. Nayef Aguerd marcou o gol da vitória logo aos cinco minutos, em falha do goleiro Chevalier, e os donos da casa seguraram a pressão adversária para confirmar o triunfo histórico na partida de encerramento da 5ª rodada da Ligue 1.

O clássico francês era para ter sido disputado no último domingo (21), mas acabou sendo adiado devido a tempestades em Marselha. No entanto, a decisão da Federação Francesa em colocar a partida no mesmo horário da premiação da Bola de Ouro irritou o PSG. Isto porque o time parisiense teve vários indicados ao prêmio, entre eles, Dembélé, um dos favoritos para ficar com o troféu.

Dessa maneira, o PSG entrou em campo com um time alternativo e sentiu as ausências de Barcola, Doué e Dembélé no sistema ofensivo. Por outro lado, o Olympique fez uma partida de muita entrega e conquistou a vitória sobre o rival após 14 anos.

?? 90+5’ | #OMPSG 1??-0?? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????? !!! ???????? ???????????????? ???????????????????? !!! ???? Courageux et appliqués, nos ???????????????????????????????????? s’imposent ici à l’@orangevelodrome ! ???? Félicitations messieurs ! ???? ? pic.twitter.com/6ICQbwElZE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2025

Com o resultado, o PSG perdeu a liderança para o Monaco, que também tem 12 pontos, mas leva a vantagem no número de gols marcados. Já o Olympique de Marselha subiu para a 6ª posição, com nove pontos.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (19/9)

Lyon 1×0 Angers

Sábado (20/9)

Nantes 2×2 Rennes

Brest 4×1 Nice

Lens 3×0 Lille

Domingo (21/9)

Paris FC 2×3 Strasbourg

Monaco 5×2 Lens

Le Havre 1×1 Lorient

Auxerre 1×0 Toulouse

Segunda-feira (22/9)

Olympique de Marselha 1×0 PSG

