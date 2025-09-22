Bola de Ouro: Gyökeres vence o prêmio de artilheiro da temporada

Viktor Gyokeres foi o grande artilheiro da última temporada - (crédito: Divulgação/Sporting)

Futebol é bola na rede e disso ele entende. Na cerimônia da France Football do prêmio Bola de Ouro, o atacante sueco Viktor Gyökeres foi premiado como o grande artilheiro da última temporada do futebol mundial.

Na última temporada, Gyökeres chocou o mundo com a regularidade com que balançou as redes pelo Sporting, tanto no Campeonato Português quanto nos jogos da equipe na Uefa Champions League.

Ao todo, o sueco marcou 54 gols em 52 jogos pelo clube lusitano, e nove gols em seis jogos pela Suécia – totalizando 63 gols.

O desempenho de Gyökeres fez com que o Arsenal, da Inglaterra, desembolsasse cerca de 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) fixos, além de outros 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus, pela sua contratação junto ao Sporting na última janela de transferências.

Pelo clube inglês, até o momento, Gyökeres balançou as redes três vezes em seis partidas.

Ewa Pajor é a artilheira feminina da temporada

No futebol feminino, o prêmio de grande artilheira da última temporada ficou com Ewa Pajor, atacante polonesa do Barcelona. A jogadora marcou 52 gols em 59 partidas, sendo a goleadora máxima do Campeonato Espanhol feminino.

Ewa também foi campeã da Liga espanhola, da Supercopa e da Copa da Rainha da Espanha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.