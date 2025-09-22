Bola de Ouro: Prêmio Sócrates vai para fundação de Luis Enrique

A Xana Foundation venceu o Prêmio Sócrates da Bola de Ouro 2025. Na cerimônia desta segunda-feira (22/9), realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França, a embaixadora da fundação, Sira Martínez – filha do técnico Luis Enrique, do PSG, recebeu a premiação das mãos de ninguém menos que Charlene Wittstock, Princesa de Mônaco. O Prêmio Sócrates é concedido pela France Football para homenagear ações de solidariedade por personalidades do futebol, relembrando a atuação do ex-jogador brasileiro nas lutas contra a desigualdade. O também brasileiro Raí, presente na plateia, foi lembrado por Charlene em seu discurso inicial.

A fundação é do técnico Luís Enrique em homenagem a sua filha Xana, falecida em 2019 após travar batalha contra o câncer. Ao fim da última final de Champions League, a imagem do treinador reagindo emocionado à bandeira feita pela torcida do PSG rodou o mundo.

Esta, afinal, é a quarta edição do prêmio, que já teve Vini Jr como vencedor, em 2023. A atual vencedora era Jennifer Hermoso, do Tigres (MEX). Em 2022, na primeira edição, o prêmio foi para Sadio Mané, senegalês que à época atuava pelo Bayern de Munique. Hoje, defende as cores do Al-Nassr (SAU).

Confira os vencedores do Prêmio Sócrates pela Bola de Ouro

2022 – Sadio Mané (Bayern de Munique)

2023 – Vini Jr (Real Madrid)

2024 – Jennifer Hermoso (Tigres)

2025 – Xana Foundation, da família de Luís Enrique (PSG)

