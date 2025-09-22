Dembélé é eleito o melhor do mundo pela Bola de Ouro

Em uma noite feliz para o PSG, nesta segunda-feira (22/9), o atacante Ousmane Dembélé venceu o prêmio de melhor jogador do mundo pela Bola de Ouro. O ponta de 28 anos conquistou a premiação da France Football pela primeira vez, superando o brasileiro Raphinha, do Barcelona, em evento realizado no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Ronaldinho Gaúcho, vencedor em 2005, foi o responsável por entregar o troféu para Dembeélé.

Assim, o time parisiense, campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez em 2024/25, sai como dono da noite. Afinal, venceu o prêmio de melhor Clube do Mundo no masculino, de melhor técnico no futebol masculino (Luís Enrique), e até mesmo o Prêmio Sócrates, que ficou com a Xana Foundation, fundação do próprio treinador do PSG. Além disso, o goleiro Donnarumma, hoje no Manchester City, venceu o prêmio de melhor goleiro muito por conta de suas atuações vestindo a camisa parisiense.

Dembélé superou Raphinha (quinto) e Lamine Yamal (segundo), dupla do Barcelona, na disputa pelo prêmio, além de Vitinha (terceiro) e Salah (quarto). Afinal, o camisa 10 marcou 37 gols e contribuiu com 14 assistências em 60 partidas na temporada. Isso engloba também suas partidas pela seleção da França. Em 25/26, já começou com o pé direito, marcando dois gols e duas assistências em quatro partidas pelo Paris.

Melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro

30º – Michael Olise (ponta) – Bayern

29º – Florian Wirtz (meia) – Liverpool/Bayer Leverkusen

28º – Virgil van Dijk (zagueiro) – Liverpool

27º – Declan Rice (meia) – Arsenal

26º – Erling Haaland (atacante) – Manchester City

25º – Denzel Dumfries (ala/ponta) – Internazionale

24º – Fabián Ruiz (meia) – PSG

23º – Jude Bellingham (meia) – Real Madrid

22º – Alexis Mac Allister (meia) – Liverpool

21º – Serhou Guirassy (atacante) – Dortmund

20º – Lautaro Martínez (atacante) – Internazionale

19º – João Neves (meia) – PSG

18º – Scott McTominay (meia) – Napoli

17º – Robert Lewandowski (atacante) – Barcelona

16º – Vini Jr (ponta) – Real Madrid

15º – Viktor Gyökeres (atacante) – Arsenal/Sporting

14º – Désiré Doué (ponta) – PSG

13º – Harry Kane (atacante) – Bayern

12º – Khvicha Kvaratskhelia (ponta) – PSG

11º – Pedri (meia) – Barcelona



TOP-10

10º – Nuno Mendes (lateral-esquerdo) – PSG

9º – Donnarumma (goleiro) – PSG/Manchester City

8º – Cole Palmer (meia) – Chelsea

7º – Mbappé (atacante) – Real Madrid

6º – Hakimi (lateral-direito) – PSG

5º – Raphinha (ponta) – Barcelona

4º – Salah (ponta) – Liverpool

3º – Vitinha (meia) – PSG

2º – Lamine Yamal (ponta) – Barcelona

1º – Ousmane Dembélé (ponta) – PSG

