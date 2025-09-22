Bola de Ouro: Aitana Bonmatí, do Barcelona, é eleita a melhor jogadora do mundo pela terceira vez

Em uma premiação recheada de craques e de grandes nomes da história do futebol, a France Football entregou, nesta segunda-feira, o prêmio de Bola de Ouro. No futebol feminino, a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, foi eleita a melhor jogadora do mundo pelo terceiro ano consecutiva.
Bonmatí conquistou a Bola de Ouro nas temporadas 2022/2023, 2023/2024 e, agora, também em 2024/2025. Desta vez, Aitana superou outra colega de clube, Mariona Caldentey, que ficou na segunda colocação da premiação.
Em 2024/2025, Aitana Bonmatí foi uma das principais peças de uma temporada de três títulos do Barcelona. O clube catalão venceu a Liga Espanhola, a Supercopa e a Copa da Rainha, além do vice-campeonato da Champions League. Individualmente, Aitana fez 44 partidas com a camisa blaugrana, com 16 gols marcados e 11 assistências.
Já pela seleção da Espanha, Bonmatí participou de seis partidas, marcou um gol e deu uma assistência na campanha do vice-campeonato da Eurocopa Feminina.
Marta fica na 12ª colocação
Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, no Prêmio The Best, Marta nunca venceu a Bola de Ouro da France Football. Dessa vez, a brasileira ficou de fora até mesmo das 10 melhores. A jogadora da Seleção Brasileira e do Orlando Pride, dos Estados Unidos, ficou na 12ª colocação.
Outra brasileira indicada entre as melhores, Amanda Gutierrez, atacante do Palmeiras, ficou na 21ª colocação geral.
Veja como ficou o ranking das 10 melhores do mundo, segundo a France Football:
- Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha)
- Mariona Caldentey (Arsenal e Espanha)
- Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra)
- Alexia Putellas (Barcelona e Espanha)
- Chloe Kelly (Arsenal/Manchester City e Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona e Espanha)
- Leah Williamson (Arsenal e Inglaterra)
- Ewa Pajor (Barcelona e Polônia)
- Lucy Bronze (Barcelona e Inglaterra)
- Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra).