Napoli vence o aguerrido Pisa e mantém 100% no Italiano. Lorran marca no fim

Com luta e sofrimento, o Napoli manteve o 100% no Campeonato Italiano. Nesta segunda-feira (22), os napolitanos venceram o aguerrido Pisa por 3 a 2, pela quarta rodada da competição, no Estádio Diego Armando Maradona. Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Lucca marcaram os gols dos donos da casa. M’Bala Nzola fez, de pênalti, para os visitantes. Lorran, que está emprestado pelo Flamengo, marcou nos acréscimos em sua estreia, mas sem chances para buscar o empate.

Com o resultado, o Napoli fica com 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos, na liderança isolada do Italiano. Do outro lado, o Pisa perde a terceira consecutiva e fica na 19ª colocação, com apenas um ponto. No entanto, mostra que ainda pode surpreender. Os times voltam a campo pelo Italino no domingo. A equipe de Gilardino enfrenta a Fiorentina, às 10h (de Brasília). Do outro lado, o time de Conte encara o Milan, às 15h (de Brasília), no San Siro, pela quinta rodada da competição.

Duelo de emoções

O Napoli não teve vida fácil para vencer o novato Pisa. Nas duas etapas, o duelo foi muito equilibrado e teve até momentos em que a equipe Nerazzuri foram superiores. No primeiro tempo, a equipe napolitana chutou oito vezes, enquanto os visitantes sete, o que mais assustou foi nos acréscimos. Além disso, resistiu bem a pressão dos donos da casa. No entanto, Billy Gilmour abriu o placar aos 39 minutos.

A postura do Pisa não mudou no segundo e foi aguerrido do início ao fim. O Napoli ficou mais com a bola e criou mais chances. Porém, em um dos ataques, o Pisa chegou ao empate em cobrança de pênalti com M’Bala Nzola. Depois disso, os napolitanos tiveram calma para tirar o empate do placar. Leonardo Spinazzola, em grande chute de fora da área, marcou o segundo. Perto dos acréscimos, Lorenzo Lucca entrou na área e colocou a bola no “teto” da rede para marcar o terceiro e decretar a vitória.

Lorran marca no fim

Emprestado pelo Flamengo, Lorran estreou pelo Pisa e não fez feio. Em apenas nove minutos, o garoto de 19 anos aproveitou a sobra e marcou o segundo gol do Pisa e deu fio de esperança aos visitantes. Tanto que o time de Alberto Gilardinho teve duas oportunidades também nos acréscimos. Contudo, a vitória foi para a atual campeã do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.