Morre o ex-goleiro Neneca, aos 45 anos

Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, ex-goleiro do América, morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele estava internado na UTI desde a última sexta-feira (19) por conta de um infarto enquanto assistia a um jogo de futebol da categoria sub-17.

O ex-atleta começou a passar mal durante o jogo. Inicialmente, ele recebeu atendimento na UPA, mas, devido à gravidade do caso, foi para a Santa Casa. Exames apontaram que, além do infarto, Neneca tinha um aneurisma na artéria aorta e precisaria passar por uma cirurgia de tórax aberto. Ele, entretanto, não resistiu.

Neneca foi um goleiro histórico no União-MT e também é considerado ídolo em clubes como o Santo André-SP e América-MG. Defendeu o Figueirense entre 2013 e 2014, conquistando o título catarinense de 2014.

O ex-goleiro também conquistou dois títulos nacionais. Em 2004, foi campeão da Série C na União Barbarense. Em 2015, foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Botafogo-SP. Foi campeão paulista da Série A2 no Santo André, clube pelo qual atuou por seis temporadas, e conquistou o Campeonato Catarinense de 2014, no Figueirense.

O União Esporte Clube deve divulgar, nas próximas horas, informações sobre o velório e o sepultamento.

Veja manifestações por Neneca

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo Futebol SA (@botafogosp)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por União Esporte Clube (@uniaoec1973)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ame?rica Futebol Clube (@america_mg)

