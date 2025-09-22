Virgínia recorda caso de Neymar, e Biancardi desmente versão: “Não foi situação isolada”

Bruna Biancardi decidiu quebrar o silêncio em torno da polêmica ligação de Virgínia Fonseca para Neymar durante a madrugada. Acusada de ter se incomodado desde o início da história, a noiva do camisa 10 do Santos optou por não discutir o assunto nas redes, mas reconsiderou a ideia nesta segunda-feira (22), após nova declaração da criadora de conteúdo.

Em tom evidente de incômodo, Biancardi negou que tenha questões pessoais com a influencer apenas pelo episódio da ligação. Bruna revelou, através das redes sociais, que Virgínia já faltou com o respeito em situações anteriores — inclusive debaixo do próprio teto.

Biancardi reagiu à declaração de Vírgina Fonseca ao jornalista Lucas Pasin, do ‘Metrópoles’, após o evento na escola de samba Grande Rio. Questionada sobre o tema, a influenciadora explicou que teria ligado para o astro por engano, ao tentar retornar uma ligação recebida. Ele ainda revelou que recebeu uma mensagem de Bruna cobrando explicações.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né?! Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas — ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa inclusive — bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, respondeu Biancardi.

Versões sobre caso Neymar

O caso veio à tona pela primeira vez em maio, quando rumores sobre uma ligação inesperada de Virgínia para o craque se espalharam pelas redes sociais. Vale destacar que a internet já cogitou um affair entre eles anteriormente, porém desmentido entre as partes.

À época da ligação, Bruna ainda vivia os primeiros meses da maternidade e os rumores indicavam para uma “ligação de negócios”. A dupla tinha uma parceria de perfume na ‘We Pink’, marca de Virgínia. Ela contou que havia sido cobrada pela assessora do craque a confirmar presença em seu leilão beneficente, no entanto, viu a mensagem tarde e foi instruída a falar diretamente com ele.

“Falei que tinha sido um engano e que não tinha por que ela ficar chateada”, afirmou Fonseca. Uma versão, aliás, desmentida por Bruna: “Sobre a ligação, ela sabe que não foi assim”.

Rumores de aproximação com Vini Jr.

Apesar da tensão acerca do nome do camisa 10, os indícios apontam para um novo romance na vida de Virgínia: Vini Jr. As especulações ganharam as redes ainda em julho, em meio às festas de aniversário do astro, e seguem se intensificando.

Virgínia já interagiu publicamente com a mãe do astro, as possíveis sogras também já selaram amizade em registro nas redes sociais e a influencer já esteve em mais de uma mansão do craque. Depois de visitar a Espanha duas vezes em menos de um mês, Fonseca publicou registros que pareciam ser da residência de Vinicius, que defende o Real Madrid e vive no país.

Pulando para este fim de semana, Virgínia esteve novamente na mansão do craque, mas no Rio desta vez. Isso porque ela marcou presença na capital fluminense para ser coroada rainha de bateria da Grande Rio e ficou hospedada, ainda que brevemente, na residência.

Não há confirmações quanto às estadias, mas os registros indicam fundos e locais sempre muito semelhantes. Virgínia, por sua vez, comentou sobre as recentes viagens à Espanha como “passeio” de quem está solteira.

“O Vini é maravilhoso. Uma pessoa incrível. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo. Sabe? Estou solteira…”, respondeu.

Bruna Biancardi e Neymar

Apesar do incômodo, Bruna, que é mãe de Mavie e Mel — filhas do atleta —, tem evitado comentar sobre casos mais pessoais nas redes sociais. Biancardi até quebra o protocolo em determinados momentos, mas costuma manter sua vida mais reservada.

O casal tem planos efetivos para casamento, apesar de já terem firmado a união, e seguem juntos em Santos. Em processo de recuperação, o camisa 10 tem ficado mais tempo com a família e se dedicado a apoiar o clube em seus compromissos. Ele inclusive esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, no último domingo (21).

