Veiga brinca com Flaco após goleada do Palmeiras: “Foi para seleção e voltou o Messi”

A boa fase de Flaco López no Palmeiras vem empolgando não apenas o torcedor, mas também os seus próprios companheiros. No vídeo dos bastidores da goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, no último sábado (20), pelo Brasileirão, o meia Raphael Veiga aparece brincando com o atacante argentino.
“Filma o Messi ali. Foi para seleção argentina, Flaco ficou lá e voltou o Messi”, afirmou Veiga, apontando para o companheiro, que sorriu.
O atacante, de 24 anos, firmou-se de vez no Palmeiras e vive sua melhor fase na carreira. Em 47 partidas neste ano, marcou 17 gols e distribuiu quatro assistências. O bom momento fez o técnico Lionel Scaloni convocá-lo para a seleção da Argentina, para os últimos dois jogos das Eliminatórias para Copa do Mundo.
No entanto, Flaco López não chegou a atuar pelo seu país na última Data Fifa e apenas treinou com os companheiros argentinos. Na última quarta-feira (17), retornou ao país e deu uma assistência para o gol de Vitor Roque na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, em pleno Monumental de Núñez.
Aliás, Flaco chegou ao Palmeiras para atuar na função de centroavante. Contudo, com Vitor Roque no elenco, passou a atuar como segundo atacante, tendo mais liberdade para auxiliar na armação das jogadas. O rendimento do argentino cresceu.
No último sábado, iniciou no banco de reservas no triunfo sobre o Fortaleza, quando Abel Ferreira escalou uma equipe alternativa de olho no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Palmeiras encara o River Plate na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília).
