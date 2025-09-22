Corinthians solicita, e goleiro é desconvocado do Mundial Sub-20 pela Seleção

O Corinthians solicitou a desconvocação do goleiro Felipe Longo da Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Mundial da categoria, no Chile. O Timão entende que o jovem goleiro é importante no grupo. Afinal, ele é o reserva imediato de Hugo Souza.
Os jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes começaram a chegar à Granja Comary nesta segunda. Para o lugar de Felipe Longo, Pedro Cobra, do Atlético, foi convocado.
Felipe Longo ainda aguarda uma chance para estrear no Corinthians. Aos 20 anos, ele passou à frente de Matheus Donelli e assumiu o posto de segundo goleiro do Timão.
A equipe alvinegra volta a campo no próximo domingo (28), quando recebe o Flamengo, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
