Após ganhar a Bola de Ouro, Dembélé rasga elogios a Luis Enrique

O craque Ousmané Dembélé, do PSG, falou após vencer a edição 2025 da Bola de Ouro, em evento realizado nesta segunda-feira (22/9), em Paris. Rasgando elogios ao técnico Luis Enrique, o ponta também falou da emoção de receber o prêmio direto das mãos de Ronaldinho Gaúcho, craque que marcou época pelo Paris.

“Acho que é uma questão de equipe. Eu sempre falo, começamos muito bem nessa Champions e conseguimos aumentar o nível, elevar o nível técnico. Isso durante a temporada passada, realmente o projeto foi todo em volta dele (Luis Enrique). É um prazer ter um técnico como ele, um diretor esportivo como o Luis Campos, o presidente (Nasser Al-Khelaifi ), que foi incrível desde o primeiro dia comigo. Mudou tudo nessa última temporada, ganhando a Champions, foi incrível”, explicou à TNT Sports.

LEIA MAIS: Bola de Ouro: Aitana Bonmatí, do Barcelona, é eleita a melhor jogadora do mundo pela terceira vez

Dembélé respondeu, então, sobre o responsável por entregar o prêmio: ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho. A estrela, que venceu a Bola de Ouro em 2005, anunciou o vencedor e entregou nas mãos do craque francês seu primeiro prêmio na carreira.

“Foi fantástico quando me falaram que o Ronaldinho ia entregar o prêmio. Claro, já o conhecia pessoalmente, já tinha encontrado algumas vezes, mas é uma lenda do futebol. Mas foi fantástico”, disse.

O PSG foi o grande dono da festa na Bola de Ouro. Além de vencer o principal prêmio – melhor jogador do mundo, com Dembélé -, o time também angariou a premiação de melhor clube masculino do mundo. O técnico Luis Enrique venceu como melhor treinador, enquanto Donnarumma foi o melhor goleiro. O arqueiro, no entanto, já deixou Paris, assinando com o Manchester City.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.