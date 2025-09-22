Português: Sporting vence Moreirense e segue na cola do líder Porto

O Sporting venceu o Moreirense por 3 a 0 nesta segunda-feira (22), em Alvalade, na partida de encerramento da 6ª rodada do Campeonato Português. O placar só foi aberto aos 34 minutos do segundo tempo, quando Luis Suárez converteu um pênalti. Pouco depois, já aos 45, Pedro Gonçalves ampliou também da marca da cal. Nos acréscimos, Ioannidis confirmou o placar.
Dessa maneira, o Sporting chegou a 15 pontos e ocupa a segunda posição, com três a menos do líder Porto. Por outro lado, o Moreirense permanece com 12 pontos, em quinto lugar.
O Benfica aparece em terceiro, com 13 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Se vencer o Rio Ave nesta terça-feira, no Estádio da Luz, pode assumir a vice-liderança.
?? Os 3 pontos ficam em casa! ????
?? Luis Suárez, Pedro Gonçalves e Fotis Ioannidis.
???? 3-0 ???? // #SCPMFC pic.twitter.com/ZrZUtN1jTs
— Sporting CP (@SportingCP) September 22, 2025
Jogos da 6ª rodada do Campeonato Português
Sexta- feira (19/9)
Rio Ave 0x3 Porto
Sábado (20/9)
Santa Clara 2×1 Alverca
Nacional 1×2 Arouca
AVS (Aves) 0x3 Benfica
Vitoria de Guimarães 1×1 Braga
Domingo (21/9)
Tondela 0x0 Estrela Amadora
Gil Vicente 2×0 Estoril
Casa Pia 1×1 Famalicão
Segunda-feira (22/9)
Sporting 3×0 Moreirense