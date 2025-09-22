Mano será baixa contra o Botafogo, e Grêmio recorre a terceiro auxiliar

Thiago Kosloski será o substituto de Mano Menezes na área técnica contra o Botafogo - (crédito: Foto: Divulgação / CBF)

O Grêmio passará por mudanças significativas na área técnica para o jogo contra o Botafogo. Isso porque o comandante Mano Menezes não estará disponível para dar orientações ao seu elenco. Seu auxiliar Sidnei Lobo, que seria o seu substituto, também não poderá estar presente. Os dois cumprirão suspensão automática, após receberem o terceiro cartão amarelo no Gre-Nal. Com isso, o terceiro auxiliar Thiago Kosloski ficará responsável por dar instruções aos jogadores.

Apesar disso, o assistente não estava em Porto Alegre, pois se apresentou à Seleção Brasileira sub-20 na Granja Comary, nesta segunda-feira (22). Afinal, a equipe nacional da base disputará a Copa do Mundo da categoria. Apesar disso, pela necessidade do Tricolor gaúcho, ele solicitou e conseguiu a liberação com a CBF.

Comissão técnica alternativa do Grêmio em ação

Além de Thiago, James Freitas fará o papel de auxiliar principal no embate contra o Glorioso. Kosloski, aliás, participou do episódio em que houve uma falha de comunicação com Mano Menezes em substituição no duelo contra o Mirassol. Na oportunidade, a reclamação foi direcionada à equipe de arbitragem pelo erro na mudança.

Outro integrante da comissão técnica do Grêmio, que também estará a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 no Mundial da categoria, será o preparador físico Rogério Dias. Ele também já se apresentou, mas não retornará ao Tricolor gaúcho.

O Imortal enfrenta o Botafogo em jogo atrasado pela 16ª rodada do Brasileirão, às 19h30, na próxima quarta-feira (24), na Arena. Com a vitória, de virada, por 3 a 2 no Gre-Nal 448, o time ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Ao mesmo tempo, ganha confiança para emplacar uma sequência de resultados positivos e tornar possível o Grêmio atingir as metas traçadas no Campeonato Brasileiro. No atual cenário, a equipe gaúcha se encontra na 12ª posição, com 28 pontos.

