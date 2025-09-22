Diogo Jota é homenageado durante cerimônia da Bola de Ouro

EEm meio aos grandes craques e as premiações da Bola de Ouro, uma homenagem também marcou a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris. Falecido no último mês de julho, o português Diogo Jota foi lembrado durante o evento da France Football.

Diogo Jota e seu irmão, André Silva, faleceram em um acidente de carro na Espanha em julho deste ano, e foram homenageados na cerimônia com um vídeo especial em tributo.

This is more than football. A tribute to Diogo Jota ?? pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d’Or (@ballondor) September 22, 2025

Familiares de Jota e seu irmão estiveram presentes no evento em Paris e puderam acompanhar de perto a homenagem por parte da revista France Football.

Diogo Jota faleceu, junto de seu irmão, em um acidente de carro em Zamora, no norte da Espanha, no dia 3 de julho. O jogador estava viajando de carro por conta de uma cirurgia e não resistiu ao impacto da batida.

O atacante havia acabado de ser campeão da Premier League pelo Liverpool e havia recém se casado com Rute Cardoso, que esteve presente no evento da Bola de Ouro.

Como foi a premiação da Bola de Ouro da France Football?

Em um evento realizado em Paris, nesta segunda, a revista France Football premiou os melhores da última temporada do futebol internacional. A Bola de Ouro masculina ficou com o francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Enquanto a feminina ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, do Barcelona, pela terceira vez consecutiva.

Além dos prêmios principais, Lamine Yamal também foi premiado. O vice da Bola de Ouro levou o Kopa Trophy, dado ao melhor jogador jovem até 21 anos, pelo segundo ano consecutivo. Gianluigi Donnarumma, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor goleiro, e Luis Enrique, também do PSG, foi eleito como melhor técnico.

