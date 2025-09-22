Benfica x Rio Ave: onde assistir, escalações e arbitragem

Benfica e Rio Ave se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, em partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Português, devido à participação do clube de Lisboa no Mundial de Clubes.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Benfica

O Benfica chega embalado após uma vitória por 3 a 0 sobre o Aves, fora de casa, na estreia do técnico José Mourinho. Além disso, a chegada do treinador fez com que o time encerrasse uma sequência de dois jogos sem vencer na temporada, incluindo a derrota em casa para o Qarabag na estreia do clube na fase de liga da Champions.

Agora, chegou a vez de José Mourinho reencontrar o Estádio da Luz e a promessa é de casa cheia para o primeiro jogo do português em casa neste retorno ao clube de Lisboa.

Além disso, outra boa notícia é que Sudakov e Lukebakio voltam a estar à disposição da comissão técnica.

Como chega o Rio Ave

Por outro lado, o Rio Ave faz um péssimo início de temporada e ainda não venceu em 2025/26. Após uma sequência de três empates nas três primeiras rodadas, o time vem de duas derrotas seguidas e está na 16ª posição, que leva o clube ao playoff do rebaixamento.

BENFICA X RIO AVE

Partida atrasada da 1ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: terça-feira, 23/09/2025, às 16h15 (de Brasília).

Local: Estádio da Luz, em Lisboa.

BENFICA: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Enzo, Ríos, Sudakov, Aursnes; Ivanovic, Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

RIO AVE: Miszta; Ndoj, Brabec, Abbey; Vrousai, Liavas, Aguilera, Athanasiou; André Luiz, Spikic, Clayton. Técnico: Sotiris Silaidopoulos.

Árbitro: Sérgio Guelho.

Auxiliares: Carlos Campos e Nelson Cunha.

VAR: Pedro Ferreira.

