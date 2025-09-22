Cruzeiro tem nove pendurados para o duelo contra o Vasco no Rio de Janeiro

O Cruzeiro tem uma grande lista de jogadores pendurados para a próxima rodada. Ao todo, o time viaja para o Rio de Janeiro com nove integrantes “na corda bamba”. O jogo contra o Vasco ocorre no próximo sábado (27), às 18h30, em São Januário. A preocupação, contudo, é com o duelo seguinte. Quem receber um cartão amarelo, desfalca a equipe contra o Flamengo.

A lista de atletas com dois cartões amarelos, de fato, é bastante extensa. Ela inclui seis titulares absolutos da equipe e peças importantes. Os jogadores Cássio, Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira e Wanderson estão entre os pendurados. Além deles, Matheus Henrique e Walace também correm o risco de suspensão no campeonato.

O técnico Leonardo Jardim, inclusive, também está pendurado com dois cartões. Esta, aliás, é a primeira vez que o treinador português pode ser suspenso. Caso receba mais um cartão amarelo no jogo em São Januário, ele não poderá comandar o time. A partida seguinte, contra o Flamengo, é um confronto direto pela liderança do Brasileirão.

Para o jogo contra o Vasco, o treinador já tem dois desfalques certos. O zagueiro Lucas Villalba e o atacante Gabigol estão suspensos pelo terceiro cartão. Para a vaga na defesa, a tendência é a entrada de Jonathas Jesus. O zagueiro, que já atuou em 23 jogos na temporada, deve ganhar a oportunidade de começar jogando.

