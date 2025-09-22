Lucho Acosta pode ser novidade no Fluminense contra Lanús

Em desvantagem após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense vai precisar correr atrás do prejuízo. Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho avalia fazer mudanças e pode optar por uma escalação mais ofensiva para enfrentar o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana.

Umas das novidades pode ser o meia Lucho Acosta, de acordo com o “ge”. Afinal, o Fluminense não deve contar com Nonato. O volante sofreu uma pancada no pé durante o jogo de ida e passou por exames de imagem. Portanto, caso não fique à disposição, a tendência é que o treinador coloque um time mais ofensivo e abra mão do esquema com a trinca de volantes.

O Fluminense ainda pode ter mais duas mudanças. O lateral-direito Samuel Xavier se recuperou de uma lesão muscular e pode voltar ao time. Ele, aliás, participou de jogo-treino. Além dele, Soteldo também pode receber mais minutos. Afinal, ele foi poupado do jogo contra o Vitória, no sábado (20), pelo Brasileirão, onde o técnico Renato Gaúcho escalou um time misto.

Dessa forma, o Fluminense deve enfrentar o Lanús escalado com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna (Soteldo) Canobbio, Everaldo.

Para avançar à semifinal, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a decisão será nos pênaltis. O Lanús, por sua vez, joga pelo empate para se classificar. Quem avançar embolsará US$ 800 mil (cerca de R$ 4,3 milhões na cotação atual) pela classificação.

