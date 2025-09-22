Ferroviária x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

A 28ª rodada da Série B do Brasileirão começa com um duelo de opostos nesta terça-feira (23). A Ferroviária recebe o líder Goiás a partir das 21h35 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente uma equipe da casa que luta contra o rebaixamento e o visitante, que busca se isolar ainda mais na ponta da tabela.

O confronto é de extrema importância para ambos os lados. O Goiás, que retomou a liderança na última rodada, quer aproveitar o bom momento para abrir vantagem no topo. Já a Ferroviária, que não vence há cinco jogos e está perigosamente próxima do Z4, precisa de um resultado positivo em casa para respirar na competição.

Onde assistir

A partida entre Ferroviária e Goiás, pela 28ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária chega para a partida vivendo um momento muito delicado na competição. A equipe de Araraquara não vence há cinco jogos. Essa sequência negativa, aliás, deixou o time a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Agora, a Ferrinha aposta no fator casa para tentar surpreender o líder e reencontrar o caminho das vitórias.

Para este confronto difícil, o técnico Daniel Azambuja tem boas notícias. A equipe deve contar com os retornos de Erik Nascimento e Eric Melo, que foram desfalques na última rodada. Com a volta dos dois jogadores, o time ganha mais opções para tentar parar o melhor time do campeonato.

Como chega o Goiás

O Goiás chega a Araraquara em um momento excelente e com a confiança em alta. A equipe Esmeraldina retomou a liderança da Série B na última rodada. O time vem de uma vitória importante sobre o lanterna Paysandu, que serviu para consolidar a equipe de Vagner Mancini na primeira posição.

A situação do time para este jogo é ainda melhor por causa do grande número de retornos. São sete jogadores importantes que voltam de suspensão: Anselmo Ramon, Marcão, Benítez, Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Gonzalo Freitas e Wellington Rato. O único desfalque confirmado é o de Pedrinho, fazendo com que o Goiás chegue com força quase máxima.

FERROVIÁRIA X GOIÁS

Série B do Brasileiro – 28ª rodada

Data e hora: 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: (Não informado no texto)

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar, Netinho e Fabrício Daniel; Juninho e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.

GOIÁS: Thiago Rodrigues; Lepu, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão Silva, Juninho e Rodrigo Andrade; Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

