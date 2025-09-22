Corinthians e Memphis Depay chegam a um acordo sobre pagamento de dívidas

Depois de negociações e cobranças públicas, Corinthians e Memphis Depay chegaram a um acordo para o pagamento de dívidas nesta segunda-feira (22). O clube deve cerca de R$ 17 milhões ao holandês por conta de premiações por mérito esportivo e luvas pela assinatura de contrato.

O clube realizará o pagamento de duas formas diferentes. Metade do valor será paga de forma parcelada, de forma mensal, até fevereiro do ano que vem. Já em março, o acordo prevê que o Timão deposite o restante da quantia.

O valor ficou acordado quando Memphis chegou ao Corinthians. O clube se comprometeu a pagar bonificações por número de jogos, participações em gols e presença em campo. Ainda neste ano, o jogador notificou o Timão em uma notificação extrajudicial, pelo não pagamento da premiação do título do Paulistão e de direitos de imagem atrasados.

Na época, o holandês chegou a faltar a um treinamento como forma de protesto. O executivo do futebol, Fabinho Soldado, contornou a situação e aliviou o caso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.