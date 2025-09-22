??rbitro da Sul-Americana traz boas lembranças ao Fluminense

O Fluminense vai reencontrar um velho conhecido e que é sinônimo de vitórias. Afinal, o árbitro Jesús Valenzuela vai apitar o jogo contra o Lanús, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. O juiz venezuelano, aliás, traz boas lembranças para os tricolores e se tornou um “talismã” da conquista da Libertadores de 2023.
Jesús Valenzuela esteve presente em dois jogos marcantes da campanha do título da Libertadores de 2023. O venezuelano apitou as vitórias contra Olimpia e Internacional, ambas fora de casa, pelas quartas de final e semifinal, respectivamente. O Tricolor venceu o time paraguaio por 3 a 1, no Defensores del Chaco, e depois bateu o Colorado por 2 a 1, no Beira-Rio.
Ao todo, Jesús Valenzuela já apitou três jogos do Fluminense e soma três vitórias. Ou seja, tem 100% de aproveitamento. O último encontro entre as partes ocorreu no triunfo por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã, pela Libertadores de 2024. Desde então, ele não foi mais escalado para jogos do Time de Guerreiros.
Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar à semifinal. Algo que ocorreu, por exemplo, contra o Olimpia, quando venceu por 3 a 1 no Defensores del Chaco e avançou à semifinal da Libertadores de 2023. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Lanús, por sua vez, joga pelo empate.
Sorte para o Fluminense… e azar para o Lanús
Por outro lado, Jesús Valenzuela não traz boas lembranças para o Lanús. Afinal, o árbitro venezuelano apitou a final da Sul-Americana de 2020, onde o Lanús foi derrotado pelo conterrâneo Defensa Y Justicia. O jogo, realizado em 2021 por causa da pandemia, terminou com uma dolorosa derrota do time grená por 3 a 0.
Recentemente, Jesús Valenzuela deu sorte para outro time brasileiro. O árbitro venezuelano apitou a vitória do Palmeiras sobre o River Plate, da Argentina, por 2 a 1, no Monumental de Núñez, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O Alviverde jogará pelo empate, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, para avançar à semifinal.
