Milan x Lecce: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momentos opostos na temporada 2025/26, Milan e Lecce se enfrentam nesta terça-feira (23), às 16h (de Brasília), pela segunda fase da Copa da Itália. Em terceiro lugar no Campeonato Italiano, o Rossoneri carrega o favoritismo do confronto. Contudo, apesar do início ruim na competição nacional, os visitantes carregam esperança de que podem surpreender no mata-mata.

Este será o segundo duelo entre as equipes na temporada. Afinal, o Milan venceu o Lecce por 2 a 0, no dia 29 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O jogo, contudo, aconteceu na casa do Lecce. Na ocasião, os Rossoneri venceram com gols de Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal SportyNet (YouTube).

Como chega o Milan

O Milan chega embalado por três vitórias consecutivas na temporada. Após estrear com derrota no Campeonato Italiano, os Rossoneri emplacaram três vitórias seguidas, incluindo uma por 2 a 0 sobre o próprio Lecce, adversário desta segunda fase da Copa da Itália. Na ocasião, o jogo era válido pela 2ª rodada da competição nacional.

Na primeira fase da Copa da Itália, o Milan venceu o Bari por 2 a 0, com gols de Rafael Leão e Christian Pulisic. O atacante português, aliás, segue fora de combate por causa de lesão. Portanto, o técnico Massimiliano Allegri deve dar continuidade ao time base dos últimos jogos, mas pode reduzir a minutagem de alguns jogadores para preservá-los para o jogo contra o Napoli, domingo (28).

Como chega o Lecce

O Lecce não começou bem a temporada 2025/26. Afinal, o time chega de três derrotas consecutivas e sem confiança para um jogo de mata-mata. O último encontro contra o Milan, aliás, não trouxe boas lembranças, já que perdeu por 2 a 0. Apesar disso, a equipe vê na Copa da Itália a oportunidade de recuperar a confiança e conseguir uma reviravolta no Campeonato Italiano, onde ocupa a lanterna.

Na última colocação do Campeonato Italiano, o Lecce chega de uma derrota por 2 a 1 para o Cagliari. Até o momento, o time sofreu oito gols em quatro jogos e tem a pior defesa da competição — empatado com o Torino. Na primeira fase da Copa da Itália, venceu a Juve Stabia por 2 a 0, mesmo com um a menos.

MILAN X LECCE

Copa da Itália – 2ª fase

Data e horário: 23/09/2025, às 16h (de Brasília)

Local: San Siro, em Milão, Itália

MILAN: Pietro Terracciano; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modri?, Adrien Rabiot e Pervis Estupiñán; Santiago Giménez e Christian Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

LECCE: Wladimiro Falcone; Christ-Owen Kouassi, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel e Antonino Gallo; Lassana Coulibaly, Ylber Ramadani e Álex Sala; Santiago Pierotti, Nikola Štuli? e Riccardo Sottil. Técnico:

Árbitro: Paride Tremolada (ITA)

Assistentes: Khaled Bahri (ITA) e Claudio Barone (ITA)

VAR: Lorenzo Maggioni (ITA)

