Seleção inicia preparação para estreia na Copa do Mundo Sub-20

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (22) a preparação para a estreia na Copa do Mundo Sub-20, que ocorre entre 27 de setembro e 19 de outubro. O técnico Ramon Menezes comandou a atividade, na Granja Comary, em Teresópolis. O treino, aliás, ficou marcado pela forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro e iniciou pouco antes dos jogadores entrarem em campo.

“Gostaria de enaltecer muito esse grupo que foi convocado. Tenho uma confiança muito grande nesses atletas. Tivemos essa dificuldade (de liberação de jogadores), mas por outro lado, com o nosso trabalho de observação, conseguimos fazer uma Seleção forte e muito competitiva. A nossa responsabilidade é muito grande e esperamos fazer uma grande competição”, disse Ramon Menezes.

A Seleção Sub-20 embarca na noite desta terça-feira (23) para o Chile. Antes, os jogadores vão realizar mais uma atividade na Granja Comary sob o comando de Ramon Menezes. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 28, às 20h (de Brasília), contra o México. Depois, enfrenta o Marrocos, em 1º de outubro, no mesmo horário, e a Espanha, dia 4, às 17h. Todos os jogos serão no Estádio Nacional do Chile.

O Brasil é pentacampeão mundial sub-20. O último título, contudo, ocorreu em 2011, quando a geração liderada por nomes como Philippe Coutinho, Oscar, Casemiro, Danilo e muitos outros conquistaram a quinta estrela. Na época, a Seleção venceu Portugal por 3 a 2 na decisão, com três gols de Oscar, atualmente no São Paulo. A Canarinho também ganhou em 1983, 1985, 1993 e 2003.

