Amanda Gutierres, do Palmeiras, celebra 21º lugar na Bola de Ouro: “Sentimento especial”

O Palmeiras conquistou sua terceira vitória consecutiva no Paulistão Feminino. Na noite desta segunda-feira (22), as Palestrinas venceram a Ferroviária por 3 a 1, em Araraquara, e se mantiveram na segunda colocação na tabela. Além do resultado, o dia ficou marcado por um feito de uma jogadora alviverde.

A atacante Amanda Gutierres, que marcou duas vezes na Fonte Luminosa, terminou na 21ª colocação da Bola de Ouro. No intervalo, a jogadora revelou um sentimento especial com a marca e também celebrou o fato de representar o futebol feminino na premiação.

“Sentimento especial estar entre as melhores, um momento único em que pude representar o Brasil e o futebol feminino brasileiro. Fiquei feliz com isso e realmente vem sendo um dia incrível e, neste primeiro tempo, fiz dois gols. É um dia muito feliz”, destacou em entrevista ao canal SporTV.

Amanda é a única entre as 30 melhores do mundo que não atua nos Estados Unidos ou na Europa. A outra representante brasileira, Marta, ficou na 12ª colocação. O prêmio principal ficou com a espanhola Aitana Bonmatí, que levou o troféu pela terceira vez seguida.

