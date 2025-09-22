Goleiro é expulso no futebol do Paraguai após apalpar adversário

Em tempo onde o Árbitro de Vídeo e as transmissões esportivas contam com um amplo número de câmeras, toda e qualquer ação está sob o olhar atento das lentes. Inclusive, a atitude um tanto quanto deselegante do arqueiro Gonzalo Falcón que foi expulso no Clausura paraguaio após apalpar um adversário. A saber, o fato bastante inusitado ocorreu no segundo tempo da partida entre Deportivo Recoleta e Atlético Tembetary, na primeira divisão do Clausura local.

Apesar do triunfo por 3 a 1, o Deportivo Recoleta precisou lidar com a ausência de seu goleiro titular, a partir dos 33 minutos da etapa complementar, quando o zagueiro Sebastián Olmedo reclamou ter sido tocado nas partes íntimas por Falcón.

Após certo tempo, o árbitro Giancarlo Juliadoza foi acionado pelo VAR e as imagens revisadas comprovaram a denúncia feita pelo defensor do Tembetary. Desse modo, de imediato, o dono do apito mostrou cartão vermelho direto para o arqueiro que pouco contestou antes de deixar o gramado do Estádio Ricardo Gregor.

Mesmo com o desfalque por motivo pra lá de inusitado, os anfitriões seguraram resultado positivo que deixou o time em boa situação na primeira divisão do futebol paraguaio. Afinal, o Recoleta está em sexto lugar, com 18 pontos, elevando a média para se distanciar do rebaixamento que ocorre no sistema de promédio.

Por sua vez, com apenas seis pontos em 13 rodadas, o Atlético Tembetary amarga a lanterna do Clausura e também se complica na classificação que determinará os dois rebaixados na elite do país.

