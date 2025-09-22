Neymar utiliza pôquer como “terapia” em meio a tratamento de lesão

Fora de combate por pelo menos um mês, Neymar utilizou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre sua lesão. Em seu Instagram, o jogador do Santos postou uma foto, na qual é possível ver sua coxa com algumas intervenções e um jogo de pôquer em uma tela, com a legenda: “tratamento + terapia”.

Neymar sofre com uma lesão de grau 2 no reto frontal da coxa direita, em uma região conhecida como “motor do chute”. O jogador sentiu a contusão no último dia 18 de setembro e já iniciou o tratamento. A expectativa é que o craque tenha um período de recuperação superior a quatro semanas, com retorno esperado apenas para novembro.

Sem Neymar, o Santos venceu o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro e se afastou da zona de rebaixamento. No próximo domingo (28), o Peixe vai até Bragança Paulista encarar o Bragantino, em busca da segunda vitória seguida na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.