Racing x Vélez Sarsfield: onde assistir, escalações e arbitragem

Racing e Vélez Sarsfield jogam nesta terça-feira o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O duelo será no El Cilindro, em Avellaneda. Como venceu fora de casa por 1 a 0, o Racing precisa apenas do empate para avançar à semifinal. Caso vença por um gol, o Vélez leva aos pênaltis. Por dois ou mais gols, avança diretamente.
O vencedor de Racing x Vélez enfrentará Flamengo ou Estudiantes na próxima fase. O time carioca venceu em casa por 2 a 1 na ida e jogará em La Plata nesta quinta-feira pelo empate.
Onde assistir
A Paramount transmite a partir das 19h (de Brasília).
Como chega o Racing
Gustavo Costas ainda tem várias dúvidas para confirmar a escalação do atual campeão da Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Solari, Zaracho e Vergara disputam posição no setor ofensivo.
Há duas possibilidades: caso opte por uma equipe mais cautelosa, Zaracho e Solari vão a campo, e Maravilla Martínez será o centroavante. Se preferir uma formação mais ofensiva, Solari e Zaracho disputam a vaga de municiadores da dupla Maravilla e Vergara.
“Vencemos na ida sem jogar bem. Neste momento, a disputa está totalmente em aberto, e precisamos ter cuidado”, disse o técnico Gustavo Costas.
Como chega o Vélez Sarsfield
Guillermo Barros Schelotto testou algumas formações nos treinos e aproveitou a vitória por 2 a 1 sobre o San Martín de San Juan, pelo campeonato argentino, para observar alguns jogadores.
Nada, no entanto, indica que ele abrirá mão de uma postura ofensiva, já que apenas a vitória interessa. A tendência é que a equipe entre em campo com três atacantes: Carrizo, Braian Romero e Machuca. A principal dúvida está no meio-campo: Galván e Lanzini disputam uma vaga entre os titulares.
RACING X VÉLEZ SARSFIELD
Quartas de final da Libertadores – Jogos de volta
Data e horário: 23/9/2025, 19h (de Brasília)
Local: El Cilindro, Avellaneda (ARG)
RACING: Cambeses; Facundo Mura, Pardo, Colombo e Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa e Agustín Almendra; Solari (Zaracho), Maravilla Martínez e Vergara (Zaracho). Técnico: Gustavo Costas.
VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quiróz e Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Galván (Lanzini); Carrizo, Braian Romero e Machuca. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Auxiliares: Martin Soppi e Hector Bergalo (URU)
VAR: Andres Cunha (URU)
