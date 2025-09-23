Al Ahli x Pyramids: onde assistir e escalações

Al Ahli e Pyramids se enfrentam nesta terça-feira (23), às 15h (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da Copa Intercontinental da Fifa. A bola rola no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).
Como chega o Al Ahli
O Al Ahli vive grande fase. Após conquistar a Champions da AFC em maio e a Supercopa Árabe no início da temporada, o time estreou na nova edição da Champions Asiática com vitória de virada por 3 a 2 e, no Campeonato Saudita, empatou em 3 a 3 com o Al-Hilal.
Como chega o Pyramids
Por outro lado, o Pyramids também vive bom momento. Depois de vencer o clássico contra o Al Ahly há duas rodadas, estreou na Copa Intercontinental com triunfo por 3 a 0 sobre o Auckland City. Karti e Ibrahim Touré seguem como peças importantes, mas o destaque recente é o brasileiro Ewerton.
AL AHLI X PYRAMIDS
Segunda rodada da Copa Intercontinental da Fifa
Data e horário: terça-feira, 23/09/2025, às 15h (de Brasília).
Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah, Arábia Saudita.
AL AHLI: Mendy; Al-Hawsawi, Ibañez, Demiral e Ali Majrashi; Kessié e Al-Johani; Matheus Gonçalves, Enzo Millot e Riyad Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Mattias Jassle.
PYRAMIDS: El-Shenawy; Hamdi, Galal, Ahmed Samy e Chibi; Ibrahim Touré e Lasheen; Ewerton, El Karti e Ahmed Atef; Fiston Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic.
