França empata com a Argentina em premiações na história da Bola de Ouro

Com a vitória de Ousmane Dembélé na Bola de Ouro, a França chegou a marca de oito conquistas e empatou com a Argentina como o país mais vitorioso na premiação da revista “France Football”. Assim, o país também igualou a marca do craque Lionel Messi, que é o maior vencedor da história da premiação e responsável direto por colocar o país hermano na frente, com oito conquistas.

O futebol francês, por sua vez, tem suas oito conquistas distribuídas entre seis jogadores diferentes. Antes de Dembélé, o anfitrião da Bola de Ouro consagrou outros cinco craques ao longo da história. Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 e 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) e Karim Benzema (2022).

Na sequência, vêm Alemanha e Itália, cada um com cinco ganhadores. Nesse sentido, o Brasil segue com cinco premiações e quatro jogadores diferentes: Ronaldo (2), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká.

Vale lembrar que a revista “France Football” criou a premiação em 1956 e consagrou o inglês Stanley Matthews, do Blackpool, na edição inaugural. Em seguida, ganhou Alfredo Di Stéfano, ídolo do Real Madrid, em 1957. Ele nasceu na Argentina, mas se naturalizou espanhol e representa o país europeu na lista. Além disso, o primeiro francês foi Kopa, também da equipe merengue, no ano seguinte.

Por fim, a partir de 1995, a “France Football” fez a primeira mudança significativa no regulamento. Até então restrita a jogadores europeus, a premiação passou a ser aberta a jogadores de qualquer nacionalidade atuando por um clube da Europa.

Países com mais prêmios da Bola de Ouro