Pai de Lamine Yamal cita danos morais em contestação sobre Bola de Ouro

A coroação de Ousmane Dembélé, do PSG, como melhor jogador do mundo causou profunda insatisfação em Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal. Embora o astro do Barcelona tenha novamente conquistado o Troféu Kopa — prêmio entregue ao destaque jovem da temporada —, a expectativa do familiar era vê-lo conquistar da Bola de Ouro 2025, que, em sua visão, era garantida.

“Acho que é o maior… não vou dizer roubo, mas sim danos morais a um ser humano”, declarou Nasraoui em entrevista ao programa espanhol ‘El Chiringuito’, ainda durante a noite da premiação em Paris. Ele questionou o resultado e garantiu que, em sua visão, o filho sequer tem rivais na disputa atual.

“Lamine Yamal é, de longe, o melhor jogador do mundo. Com uma diferença enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor jogador do mundo. Acho que não tem rivais”, completou.

Premiação suspeita?

Nasraoui não parou por aí e, ainda durante a atração televisiva, sugeriu “algo muito estranho” no processo de votação da premiação. Em tom irônico, repetiu mais de uma vez que o próximo Ballon d’Or “será espanhol”. Uma clara alusão à crença de que seu filho alcançará o protagonismo nos próximos anos.

Ascensão meteórica de Yamal

O astro fez por onde se tornar camisa 10 do Barcelona com apenas 18 anos de idade. Ele consolidou seu nome no cenário europeu na temporada 2024/25 não apenas por atuações impactantes na Champions, mas especialmente pelo título catalão do Campeonato Espanhol.

Apesar da excelente temporada, perdeu a premiação para Dembélé, de 28 anos. O jogador do PSG fez uma temporada primorosa na campanha do título inédito do clube francês na Champions League, além do destaque também na Euro 2024.

O desfecho da premiação também dividiu opiniões nas redes sociais pelo mundo. Enquanto alguns exaltaram a consistência do francês, outros apontaram para o impacto da juventude do astro catalão no cenário internacional. Ponderando, sobretudo, sua idade.

Premiação da noite

Ainda que a família do astro tenha quebrado suas expectativas, o jovem se reafirmou como principal talento emergente do futebol europeu com a conquista do Troféu Kopa. O reconhecimento consecutivo do jovem pelo comitê da France Football indica que seu nome deve permanecer entre os favoritos nas próximas edições da Bola de Ouro.

