Mbappé parabeniza Dembélé, colega de seleção, pela Bola de Ouro: “Merece mil vezes”

Mbappé ao lado de Dembélé ao defender a seleção da França - (crédito: Foto: Elsa/Getty Images)

A premiação da Bola de Ouro de 2025 coroou a última temporada do francês Ousmane Dembélé, nesta segunda-feira (22). Assim, seu colega de seleção, Kylian Mbappé, do Real Madrid, o parabenizou pela conquista nas redes sociais.

“Dembélé, que emoção, meu irmão. Você merece mil vezes”, publicou o atacante nos stories do Instagram.

Ambos atuaram juntos pelo Paris Saint-Germain na temporada 2023/24 e estiveram na conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, Mbappé já era titular absoluto da França, estufou a rede na decisão com a Croácia e carimbou o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

Além disso, pelo PSG, ganhou seis vezes o Campeonato Francês, além de quatro Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas da França. Agora, na equipe merengue, tenta repetir tais feitos e ainda sonha com a Bola de Ouro e a Champions League.

O atacante, de 26 anos, esteve perto de ganhar a Champions League com o PSG, na temporada 2019/20, mas o time francês perdeu a final para o Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa. Já sua melhor posição na premiação foi o terceiro lugar em 2023, além de um segundo lugar (2022) e um terceiro (2023) no Fifa The Best.

Dembélé, por sua vez, teve temporadas frustrantes no Barcelona e retornou ao time parisiense em 2023. Dois anos depois, o novo camisa 10 do time francês celebra a conquista depois de uma temporada iluminada.

