Ex-Botafogo, Bruno Lage recebe proposta milionária do Egito

Livre no mercado após encerrar o vínculo com o Benfica, Bruno Lage recebeu uma proposta milionária do Al Ahly, do Egito. A equipe africana sinalizou com um pagamento que supera em até três vezes o valor que o treinador recebia em Lisboa, em uma tentativa de fechar o acordo rapidamente.

Mesmo diante da oferta expressiva, o português de 49 anos não pretende bater o martelo de imediato. Ele quer alguns dias para descansar e aproveitar a família antes de escolher o próximo desafio.

Aberto a diferentes possibilidades, Lage considera trabalhar fora da Europa, mas também não descarta um novo projeto em seu próprio país. Em seu currículo internacional, o técnico soma passagens pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e pelo Botafogo, no futebol brasileiro.

