Neymar protesta contra lista da Bola de Ouro e aponta “sacanagem” com Raphinha

A premiação da France Football, que elege o melhor jogador do mundo na temporada, virou motivo de contestação no mundo esportivo pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, porém, os questionamentos não se concentraram apenas à Bola de Ouro concedida a Ousmane Dembélé como também à colocação de Raphinha, do Barcelona, no ranking.

Campeão espanhol da temporada passada, o atacante catalão terminou na quinta colocação, atrás, inclusive, de seu companheiro Lamine Yamal. Uma posição contestada por Neymar, camisa 10 do Santos.

“Raphinha em quinto é sacanagem demais”, escreveu o ídolo santista.

Além de Dembélé e Yamal, o brasileiro também ficou atrás de nomes como Salah e Vitinha. O atacante chegou a ser considerado melhor do mundo por torcedores em dado momento da temporada passada, mas jornalistas levaram outros critérios em consideração.

Pai de Yamal faz coro às contestações

Mounir Nasraoui também se manifestou sobre o ranking final, porém com protestos à segunda colocação de seu filho Lamine Yamal. Apesar da frustração, o astro do Barcelona venceu o troféu revelação pelo segundo ano consecutivo.

“Acho que é o pior… não vou dizer roubo, mas dano moral a um ser humano. Lamine é o melhor jogador do mundo, de longe, por uma margem enorme. Não porque é meu filho, mas porque é o melhor. Algo muito estranho aconteceu aqui”, disse ao programa El Chiringuito.

Histórico de Neymar e Dembélé

Não demorou muito para web resgatar uma antiga ironia do craque brasileiro aos números de Dembélé. Em 2024, quando ainda estava no Al-Hilal, o agora camisa 10 do Santos debochou de uma comparação entre os atacantes naquela temporada. Neymar curtiu e comentou com emoji de risada na publicação da página de um fã-clube.

“Uma curiosidade para vocês rsrs. Gols com a camisa do PSG nesta temporada: Neymar, 2. Dembélé, 1”, dizia a publicação da página dedicada ao jogador.

Bola de Ouro 2025

O top-10 da premiação 2025 ficou da seguinte forma: Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain); Lamine Yamal (Barcelona) e Mohamed Salah (Liverpool) nas três primeiras colocações. Vitinha (Paris Saint-Germain); Raphinha (Barcelona); Jude Bellingham (Real Madrid); Phil Foden (Manchester City); Harry Kane (Bayern de Munique); Vin Jr (Real Madrid) e Haaland (Manchester City).

