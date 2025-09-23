Técnico do Estudiantes critica postura do Flamengo fora de campo: “Inventaram várias histórias”

Com a proximidade da decisão entre Estudiantes e Flamengo, pelas quartas da Libertadores, o técnico Eduardo Domínguez optou por poupar os titulares no triunfo sobre o Defensa y Justicia por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino. Assim, o comandante projetou o duelo de quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, e criticou a postura do adversário.

“Com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gómez. Muitas vezes dizem um montão de coisas, e quando você joga contra um grande time como o Flamengo, deixe essas coisas para eles”, disse.

Dessa forma, o profissional também falou sobre a decisão da Conmebol de anular o cartão vermelho de Plata, que poderá jogar o duelo de volta. Contudo, preferiu sair pela tangente e ser polido na resposta.

“Temos que nos concentrar em passar de fase. Não adianta discutir agora se (Plata) merecia ter sido expulso antes ou não. A autoridade máxima é a Conmebol”, completou.

No jogo de ida, no Maracanã, o lateral-esquerdo Viña, que estava no banco do Flamengo, acusou o quarto árbitro de sugerir ao técnico do Estudiantes a substituição de um defensor. Em campo, aliás, este jogador tinha cometido muitas faltas e corria o risco de ser expulso.

“Todo mundo escutou. Eu falo espanhol e escutei bem o cara falando para ele que o jogador dele estava com amarelo, e no segundo tempo marcou isso”, frisou o uruguaio na saída do estádio.

Cenário do confronto

O Flamengo venceu por 2 a 1 no jogo de ida e avança às semifinais com um simples empate. No entanto, caso o Estudiantes consiga um triunfo por um gol de diferença, a definição da vaga será nas penalidades máximas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.