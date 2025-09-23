Angileri ganha nova função e vira terceiro zagueiro no esquema de Dorival Júnior

Desde o retorno da última Data Fifa, encerrada em 9 de setembro, Fabrizio Angileri passou a desempenhar uma função inesperada no Corinthians. Contratado para ser lateral-esquerdo, o argentino foi deslocado por Dorival Júnior para atuar como terceiro zagueiro nas últimas três partidas, contra Athletico-PR, Fluminense e Sport.

A escolha do treinador chamou atenção principalmente nos duelos mais recentes. Mesmo com Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca disponíveis no banco, Dorival optou por improvisar Angileri no trio defensivo junto de André Ramalho e Gustavo Henrique. Acostumado a apoiar o ataque e trabalhar pelos corredores, o jogador agora assume responsabilidades diferentes: marcação direta, cobertura central e saída de bola segura.

No esquema 3-5-2, Angileri se posiciona próximo ao centro da defesa, abrindo espaço para que os alas Bidu e Matheuzinho avancem. Dessa forma, o Corinthians busca manter equilíbrio entre solidez defensiva e velocidade nas transições ofensivas.

A adaptação ainda é recente, mas tem impacto direto na dinâmica do time. Ao mesmo tempo em que aumenta a consistência contra adversários que exploram os espaços entre linhas, a improvisação exige ajustes coletivos para evitar buracos na lateral.

Com compromissos importantes pela frente, Dorival deve seguir avaliando se a experiência de Angileri como terceiro zagueiro será recurso pontual ou solução definitiva no sistema alvinegro.

