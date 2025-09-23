Nas redes: time da LaLiga ironiza Vini Jr. em publicação a Dembélé por Bola de Ouro

O Real Betis aproveitou o momento de felicitação à consagração de Ousmane Dembélé, do PSG, como melhor jogador do mundo para provocar Vinicius Júnior, do Real Madrid. No perfil oficial em inglês, o clube recordou um trecho do protesto do brasileiro pelo resultado da edição anterior do Ballon d’Or em meio à homenagem ao francês.

“Administrador, farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, escreveu o perfil oficial. Trata-se da publicação que Vini Jr. fez em seu perfil no X pouco depois de perder o troféu para Rodri, do Manchester City, em uma das eleições mais polêmicas da premiação.

A mensagem, evidentemente, não cita o brasileiro diretamente, mas se usa das mesmas palavras da publicação do atacante merengue. Vale destacar que a publicação do craque teve bastante repercussão à época, o que torna a provocação inegável.

Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. https://t.co/13ExMUDYD6 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 22, 2025

A polêmica de 2024

Uma das edições mais polêmicas do evento nomeou Rodri à Bola de Ouro da temporada passada, em um resultado que mobilizou o meio esportivo. Grandes nomes do futebol, caso de Cristiano Ronaldo por exemplo, contestaram até mesmo a lisura da votação. O astro português já havia o feito em premiação anterior.

Em meio à forte mobilização, Vinicius se manifestou e, em tom de crítica indireta ao sistema da premiação, publicou: “Farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”. Desde então, a frase passou a ser utilizada como tom de apoio por fãs e ironia por rivais.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

A escolha pelo francês também passou longe da unanimidade, e o ranking final também passou por contestações nesta edição. Muitos questionaram a colocação final de Salah, do Liverpool, à frente de Raphinha, do Barcelona, por exemplo. Outros apenas criticaram o posicionamento do brasileiro, que ficou em quinto lugar.

Bola de Ouro coroa Ousmane Dembélé

O francês conquistou o prêmio como referência do time que marcou imensamente a história do PSG, como único elenco campeão da Champions League pelo clube. Além disso, o Melhor do Mundo também conquistou a League 1, Copa da França e Supercopa da França na temporada passada.

O camisa 10 do PSG disputou 60 jogos na temporada que o coroou, com 37 gols e 14 assistências. Dembélé participou diretamente de um tento da equipe a cada 79 minutos, além de ter distribuído 2.3 passes decisivos.