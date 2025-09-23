Palmeiras x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

O Allianz Parque será palco de mais um grande capítulo da rivalidade entre Palmeiras e River Plate. Nesta quarta-feira (24/9), às 21h30 (de Brasília), as equipes decidem quem avança à semifinal da Copa Libertadores. No jogo de ida, em Buenos Aires, o Verdão venceu por 2 a 1 e joga pelo empate para avançar. Já os argentinos precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar, ou por um tento para levar o embate para a disputa de pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, da ESPN e do Disney+.

Como chega o Palmeiras

O time comandado por Abel Ferreira chega com vantagem após vencer a ida, no Monumental de Núñez, por 2 a 1. Assim, o Verdão precisa apenas de um empate diante de sua torcida para garantir a classificação. O clima é de confiança, ainda mais depois da goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza no Brasileirão, no último fim de semana, em que Andreas Pereira brilhou com dois gols ao sair do banco de reservas.

A principal dúvida de Abel está na lateral direita. Afinal, Khellven, que sofreu um trauma no pé na partida de ida, segue em tratamento e ainda não tem presença confirmada. Assim, caso não reúna condições, o jovem Giay deve ocupar a posição. De resto, o time deve ser muito parecido com aquele que venceu o River na Argentina, com Andreas Pereira mantido no time titular.

Como chega o River Plate

Por outro lado, o River Plate chega pressionado pela necessidade da vitória. Um triunfo simples por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O técnico Marcelo Gallardo terá uma novidade importante: o retorno de Galoppo, que cumpriu suspensão na primeira partida e reforça o meio-campo argentino. Há, no entanto, algumas dúvidas quanto à formação ofensiva dos Millonarios, setor de maior concorrência no elenco. Nacho Fernández e Colidio são os mais cotados a saírem jogando, mas Quintero e Borja têm chances de brigar por vaga.

O duelo desta quarta remete inevitavelmente à semifinal de 2020, quando o Palmeiras havia construído vantagem com 3 a 0 fora de casa, mas sofreu ao ver o River abrir 2 a 0 em São Paulo e quase empatar a eliminatória. É neste jogo de volta que os argentinos se espelham para conseguir a vaga no Allianz Parque.

PALMEIRAS X RIVER PLATE

QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE VOLTA)

Data e horário: 24/9/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Monte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

