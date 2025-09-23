Recuperado de lesão, Samuel Xavier projeta jogo decisivo do Fluminense: “Feliz por estar de volta”

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Samuel Xavier falou sobre o período em que ficou longe dos gramados e a felicidade de voltar a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Assim, o lateral-direito pode reaparecer entre os relacionados do Fluminense diante do Lanús, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana.

“Estou bem. Recuperação muito boa. Os fisioterapeutas foram muito bem, e estou preparado para esse jogo. Feliz por estar de volta, poder atuar e ajudar a equipe. A expectativa é boa, sabendo das dificuldades. Temos totais condições de fazer um grande jogo e precisamos buscar o primeiro gol para depois tentar o segundo e garantir a classificação”, disse à FluTV.

“É muito difícil ficar de fora. A gente procura ajudar de todas as formas, dando dicas, pois a gente vê de cima. De fora parece mais fácil, pois vê todos os espaços no campo. Sofri bastante, mas nossa equipe conseguiu ir bem nos jogos”, completou.

Além disso, o jogador relembrou que foi decisivo diante do Argentinos Juniors pela Libertadores de 2023, tanto na ida quanto na volta. Ele, então, espera novamente ser importante para fazer com que a equipe avance às semifinais.

“Foi um momento muito bom que todos nós vivenciamos, no Maraca cheio. Fizemos os dois gols. Espero que isso contribua para que a gente faça mais um grande jogo e garanta a classificação”, finalizou.