Dependente? Vitórias do Santos no Brasileiro passam pelos pés de Guilherme

Apesar de ter sido alvo de duras críticas nos últimos meses, Guilherme tem se mostrado fundamental para o Santos em sua luta no Campeonato Brasileiro. O atacante de 30 anos foi decisivo em cinco dos sete triunfos da equipe na Série A em 2025, colocando seu nome entre os principais responsáveis pela reação do time.

No torneio, o camisa 11 soma quatro gols e duas assistências, ficando atrás apenas de Barreal na artilharia alvinegra. O argentino tem cinco gols. Mais do que isso: quando o Peixe vence, geralmente há participação direta de Guilherme. Foi assim contra Vitória (1 a 0, gol), Fortaleza (3 a 2, gol), Flamengo (1 a 0, assistência), Cruzeiro (2 a 1, gol e assistência) e São Paulo (1 a 0, gol).

Na temporada, o desempenho é ainda mais expressivo: com 14 gols, Guilherme lidera a artilharia santista, o dobro de Tiquinho Soares, vice do ranking com sete tentos.

A trajetória recente, no entanto, não foi tranquila. Brilho na Série B em 2024 e bons momentos no Paulistão deste ano deram lugar a uma queda de rendimento na elite nacional. O ponto mais delicado ocorreu após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Vasco, quando torcedores invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco. Abalado, Guilherme pediu dispensa de uma partida e chegou a ter sua saída cogitada.

Guilherme tem o apoio de Vojvoda no Santos

A chegada de Juan Pablo Vojvoda, porém, mudou o rumo da história. O técnico, que já havia trabalhado com o atacante no Fortaleza, fez questão de bancá-lo no elenco.

“O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. Eu conheço ele, já trabalhei com ele, conheço a pessoa, o filho dele. Estar perto de jogadores quando eles precisam, eu gosto disso. É um ótimo jogador, era um período que ele estava passando. Ele sabia que podia responder pois já fez isso aqui. Os jogadores têm altos e baixos. É um jogador importante para mim e para o Santos. Temos que cuidar dele e de todos”, destacou Vojvoda.

Com a vitória diante do São Paulo, o Santos chegou a 26 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, quatro acima do Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

