São Paulo x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Corinthians fazem mais um clássico na temporada, desta vez pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, nesta quarta-feira (24/9), às 18h. O mando de campo é do Tricolor Paulista, mas o jogo acontecerá em Santana de Parnaíba, já que o Morumbis estará preservado para o duelo da equipe masculina na Libertadores. O confronto é duelo único, assim quem vencer avança para a semifinal. Um empate leva a decisão para os pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV e da NSports.
Confronto conhecido em 2025
Esta será a sexta partida entre São Paulo e Corinthians no ano e a terceira vez que as equipes decidem um embate mata-mata. Afinal, no começo de 2025, o Tricolor venceu o Timão nos pênaltis para conquistar a Supercopa do Brasil. Já no começo do mês, as Brabas deram o troco ao eliminar as Soberanas na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.
Como chega o São Paulo
O Tricolor entrou na terceira fase da competição e eliminou dois cariocas até chegar nas quartas de final. Primeiro, o São Paulo despachou o Vasco ao vencer por 3 a 1 fora de casa e, depois, venceu o Flamengo por 1 a 0, no Morumbis. Assim, as Soberanas reencontram um rival conhecido na temporada, onde já disputou partidas decisivas, para chegar na semifinal da Copa do brasil Feminina. Aliás, a aposta da equipe fica por conta da artilheira da equipe no ano, Giovanna Crivelari.
Como chega o Corinthians
Assim como o seu adversário, o Corinthians também entrou na terceira fase e teve vida complicada logo na primeira partida, quando enfrentou o Cruzeiro. As Brabas conseguiram avançar nos pênaltis. Contudo, nas oitavas, o Timão não tomou conhecimento do Juventude e avançou ao triunfar por 3 a 0. Agora, a equipe de Lucas Piccinato aposta no seu ataque avassalador, que já marcou 90 gols neste ano, para avançar em mais uma competição na temporada.
SÃO PAULO X CORINTHIANS
Quartas de final da Copa do Brasil Feminina (jogo único)
Data e horário: 24/09/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Estádio Gabriel Marques Silva, Santana de Parnaíba (SP)
SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Dayana Rodriguez, Duda Sampaio, Jaque Ribeiro e Gabi Zanotti; Tamires, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
