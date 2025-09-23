Fluminense x Lanús, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (23/9), o Maracanã estará pintado de Tricolor para um jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense na temporada. Afinal, a partir das 21h30 (de Brasília), a equipe do técnico Renato Gaúcho precisará mais do que nunca de sua torcida – que promete lotar o Maraca – contra o Lanús (ARG), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Tricolor carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal sem a necessidade de pênaltis.
A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida. A transmissão inicia às 20h. Ricardo Froede narra. Deyvid Xavier fica nos comentários. Will Ferreira assume o microfone da reportagem.
